La première journée de Serie A se termine ce soir avec un duel entre l’Inter Milan et Lecce. Un match important pour Antonio Conte qui fera ses débuts avec les Nerazzuri en compétition officielle. Pour cette rencontre, le technicien italien a décidé de poursuivre comme en préparation dans un 3-5-2.

Dans les buts on retrouve Samir Handanovic. Le gardien slovène s’appuie sur Danilo D’Ambrosio, Stefan De Vrij et Milan Skriniar en défense. Antonio Candreva et Kwadwo Asamoah prennent les couloirs tandis que Matias Vecino, Marcelo Brozovic et Stefano Sensi soutiennent Lautaro Martinez et Romelu Lukaku. Ce dernier va disputer son premier match officiel avec les Milanais.

Les compositions :

Inter Milan : Handanovic - D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar - Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Asamoah - Lautaro, Lukaku

Lecce : Gabriel - Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni - Petriccione, Tachtsidis, Majer - Falco - La Mantia, Lapadula

