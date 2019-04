Interiste depuis l’été dernier, Radja Nainggolan a semble-t-il du mal à faire le deuil de son aventure du côté de l’AS Roma. Interrogé par beIN Sports, le Belge s’est exprimé sur son expérience du côté de la capitale italienne, avec une pointe de nostalgie non dissimulée.

Devant la caméra, le milieu de terrain s’est en effet livré à une comparaison entre les deux clubs : « La différence entre Rome et Milan, c’est que les Romains sont plus proches et passionnés vis-à-vis de leur équipe. A Milan, ils ne pensent qu’au business, c’est à celui qui aura le plus d’argent. Les attentes à Milan sont plus grandes. » Les supporters des Nerazzurri apprécieront.