Depuis son arrivée à l’Inter en provenance de Manchester United, en août dernier (65M€), Romelu Lukaku (26 ans) impressionne sous les ordres d’Antonio Conte. L’international belge (84 sélections, 52 buts) a inscrit 23 buts en 35 matches toutes compétitions confondues avant que le football ne soit suspendu face à la pandémie de coronavirus qui frappe le Vieux Continent. Au cours d’un live Instagram, en compagnie de Thierry Henry, ancien entraîneur adjoint des Diables Rouges (2016-2018) aux côtés de Roberto Martinez, l’attaquant des Nerazzurri a expliqué la transformation de son jeu qu’il a connu ces derniers mois.

« En mûrissant, on ne pense plus qu’à soi uniquement. Marquer des buts, c’est ma drogue, c’est ce pour quoi je vis. Mais plus on grandit, plus on doit utiliser son intelligence. J’ai toujours soif d’apprendre. Ça ne peut pas être que mon rôle de marquer des buts, ça peut aussi être le gars à côté de moi. Tout le monde doit se sentir important. Si je ne peux pas tirer au but, je chercherai toujours à passer le ballon », a confié Romelu Lukaku (5 passes décisives cette saison) dans des propos rapportés par le Daily Mail. Son association avec Lautaro Martinez (22 ans) est en tout cas une belle réussite pour l’Inter.