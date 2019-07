Bonne nouvelle pour Band TV. L’interview de Neymar (27 ans), dérobée dimanche soir au retour de l’enregistrement à l’Instituto Neymar Jr, peut potentiellement être récupérée. Oh My Goal US, qui avait également pu interroger le Brésilien, a envoyé un tweet au média brésilien pour les prévenir qu’ils avaient laissé leur caméra tourner et pouvait leur envoyer les images.

« Notre caméra tournait toujours pendant votre interview pour Neymar. Nous avons l’intégralité de l’interview si vous le souhaitez nous vous l’envoyons », a posté. On saura peut-être bientôt que contenait cet entretien.

Hi @UOL,

Our camera kept on rolling during your interview with Neymar. We have the whole stolen footage if you want us to send it to you.https://t.co/yNlxqEkmv4

— Oh My Goal (@OhMyGoalUS) 15 juillet 2019