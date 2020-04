L’épidémie de coronavirus a contraint l’UEFA à reporter l’Euro 2020 à l’été prochain. La République d’Irlande en a profité pour changer de sélectionneur. La fédération irlandaise de football (FAI) a annoncé ce samedi le renvoi de Mick McCarthy, en poste depuis deux ans et dont le contrat expirait le 31 juillet. C’est Stephen Kenny, le sélectionneur des espoirs, qui le remplace. Ce changement était prévu à la fin du Championnat d’Europe des Nations mais arrive plus tôt au vu du report de la compétition à l’année prochaine.

« La Football Association of Ireland annonce que Mick McCarthy succédera à Stephen Kenny comme manager de l’équipe nationale avec effet immédiat. Le transfert a été convenu avec les deux hommes compte tenu du retard des barrages du Championnat d’Europe causé par la pandémie de Covid-19 », peut-on lire dans le communiqué. Cette décision permettra à Stephen Kenny de préparer au mieux les barrages pour l’Euro. La République d’Irlande affrontera la Slovaquie et sera confrontée en cas de victoire au vainqueur du duel entre la Bosnie-Herzégovine et l’Irlande du Nord.