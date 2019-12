Cet été, Ivan Rakitic était tout proche de quitter le FC Barcelone. Mais finalement, le Croate est resté en Catalogne. Il n’a pas souhaité être sacrifié dans le cadre de l’opération Neymar. Toutefois, son avenir reste toujours au cœur des débats, lui dont le contrat prendra fin en juin 2021. Interrogé par la Cadena SER, il a fait un point sur son avenir.

« Personne ne sait ce qu’il peut se passer concernant mon avenir. Mon idée est de rester au FC Barcelone. Ce que je veux avant tout, c’est jouer et je crois que je peux donner beaucoup. Si je peux jouer, il n’y a pas un meilleur endroit que Barcelone actuellement ». Toutefois, dans la capitale espagnole, on suit ce qu’il se passe pour Rakitic. L’Atlético de Madrid suivrait son cas. « L’Atlético en janvier ? Nous verrons ce qui va se passer », a confié Rakitic. « C’est une grande équipe qui a démontré qu’elle luttait pour tous les titres, et moi aussi je veux lutter pour les titres. Si cela peut être au Barça, il n’y a pas de meilleur endroit ». Le message est passé !