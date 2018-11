Il y a plus de quatre mois, la Croatie réalisait quelque chose d’incroyable en allant jusqu’en finale de la Coupe du Monde. Finalement battus par l’équipe de France (ce que n’a toujours pas digéré Ivan Rakitic), les hommes de Zlatko Dalic ont, avant de jouer les Bleus, dû passer l’obstacle anglais. Et si finalement les Croates se sont imposés grâce à des buts de Perisic et Mandzukic (2-1), Ivan Rakitic est revenu sur cet événement tant attendu des deux côtés. Des propos accordés au Guardian.

« J’ai d’abord félicité Gareth Southgate, mais c’était un moment fou. On a tous vu le "Football’s Coming Home" avant le match. Si on était offensés ? Non, c’est positif de vouloir créer quelque chose autour de son équipe, ce n’était pas pour nous offenser. Dans nos têtes, on s’est dit : "ouais, mais il faut d’abord que vous nous battiez". Je comprends que le pays du football ait ce désir, et l’Angleterre est passé proche de le faire. C’est de bonne guerre, on a essayé de faire pareil avec notre hashtag #Family. Finalement, on s’est dit : "plus que jamais, il faut qu’on la ramène à la maison », a ainsi déclaré Ivan Rakitic.