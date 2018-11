Voilà désormais plus de 4 mois que l’équipe de France est championne du monde pour la deuxième fois de son histoire. Et pour parvenir au Graal, les Bleus ont dû passer l’obstacle croate en finale. Victorieux 4-2 contre les coéquipiers d’Ivan Rakitic, les Français peuvent ainsi arborer une deuxième étoile sur le maillot. Interrogé au sujet de cette finale dans une interview accordée au Guardian, Ivan Rakitic s’est montré très agacé contre l’arbitrage vidéo, exprimant plusieurs regrets.

« La finale contre la France était peut-être notre meilleur match. Pendant une heure, nous avons été meilleurs qu’eux, bien supérieurs, mais dans cette finale, le dieu du football était français. Le premier but provient d’un coup-franc inexistant, où la VAR aurait pu intervenir puisque Pogba était hors-jeu. Ensuite, il n’y a pas penalty, il suffit de le voir une fois pour le savoir, pas 10. Tout ce qui améliore le football est bienvenu, mais avec la VAR, le football perd quelque chose. On se dit qu’on était la meilleure équipe, on a eu beaucoup d’occasions et la France n’était pas bien dans son match. Mbappé va à 50 km/h et marque des buts. Mais nous avons fait un très bon match et nous n’avons jamais baissé la tête malgré la défaite. La meilleure équipe ne gagne pas toujours, l’équipe qui donne le plus n’est pas toujours récompensée », a ainsi déclaré le joueur du FC Barcelone.