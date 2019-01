La jeune pépite de Dortmund, 18 ans, est au centre de plusieurs rumeurs en ce mois de janvier, où l’on évoque un retour en Premier League, un an et demi après avoir quitté Manchester City. Interrogé par le Daily Mail, il a nié toute volonté de départ d’Allemagne : « Je le veux (rester en Bundesliga, ndlr). Je veux juste jouer au football et j’en ai l’opportunité ici. »

L’attaquant anglais est ensuite revenu sur son adaptation au championnat allemand : « Cela m’inquiétait beaucoup (la barrière de la langue), mais quand je suis arrivé tout le monde s’est mis à me parler anglais, ce qui était plus confortable pour moi. Mon niveau d’allemand n’est pas le meilleur mais je continue à l’apprendre, je dois progresser. Je me suis très bien adapté. Bien sûr j’ai eu quelques difficultés en arrivant, mais ma famille m’a beaucoup aidé pour cela, ainsi que le club. Aller à l’étranger n’était pas si effrayant que ça, depuis que je suis jeune j’ai toujours été loin de chez moi. Je me suis dit "Pourquoi pas l’Allemagne ?", et maintenant regardez comment cela a évolué. Plusieurs personnes ont dit que c’était un grand pas pour moi de quitter tous mes proches, mais je pense que je m’en suis très bien sorti. »