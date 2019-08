« C’est peut-être un grand joueur, mais je pense que le comportement est également très important pour les valeurs que nous transmettons en tant que compétition. Je préfère d’autres types de joueurs. Neymar est un grand joueur, mais si hors des terrains il ne donne pas le bon exemple, eh bien sincèrement je préfère qu’il ne vienne pas en Liga ». Fin juin, le président de la Ligue de football espagnol, Javier Tebas, assumait sa position au sujet de Neymar. Après avoir tout fait pour mettre des bâtons dans les roues du PSG lors du transfert du Brésilien en 2017, il semblait alors dubitatif quant à un retour du joueur.

Mais les choses ont visiblement changé. Peut-être Tebas a-t-il des informations quant à un transfert imminent... En tout cas, son avis n’est plus tout à fait le même. Le journal As lui a ainsi demandé si le retour de Neymar pouvait lui plaire. « Ca me plait si son comportement est adéquat. Neymar est l’un des meilleurs joueurs du monde ».

