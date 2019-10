Comme à chaque année à la publication du calendrier de la nouvelle saison de Liga, les amoureux du ballon rond jettent un œil sur la date du fameux Clasico entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Cette année, le premier round entre les deux équipes aura lieu le 26 octobre prochain à 13h00. Cependant, cet horaire a tendance à déranger pour ce genre d’affiche. Le président de la Liga, Javier Tebas a dû défendre cette situation, comme le rapporte Republica.

« Notre mission est de permettre aux spectateurs de regarder le football au niveau international. Maintenant, vous mettez un classique à une heure et ils peuvent le voir à plus d’endroits, c’est comme si vous le donniez à tout le monde. Si nous ne le diffusons pas à ce moment-là en Asie, ils ne le voient pas. Le football, c’est l’Espagne, mais ce n’est plus seulement un héritage espagnol » a-t-il expliqué.

