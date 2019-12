Invité sur OLTV le 12 octobre dernier, Juninho avait avoué qu’il rêvait de faire revenir Karim Benzema à l’Olympique Lyonnais. « Mon envie c’est de proposer à Karim qu’il termine la carrière chez nous. Il a tout réussi, il a sa vie économique équilibrée. Il est d’ici. Pourquoi pas faire un peu d’effort au niveau économique, car on ne pourra pas payer le même salaire qu’à Madrid. J’ai fait ça avec Vasco. J’ai envie de discuter avec Karim. Je vais attendre le bon moment. On a déjà échangé des messages à l’époque quand j’étais au Brésil. (…) J’ai un peu ressenti qu’il aimerait venir. Il a beaucoup de respect. Il passe souvent voir le kiné Abdel ici aussi. Il a déjà amené Abdel chez lui. Je garde l’espoir. J’aimerais bien qu’il vienne jouer 2 ans avec nous, encadrer certains jeunes. (…) Et Karim pourrait être ce leader-là. Je rêve qu’il termine sa carrière ici chez nous. »

Quelques semaines plus tard, Jean-Michel Aulas a été questionné à ce sujet dans l’émission "Le Décrassage de Luis" sur beIN Sports. « Karim ce serait possible. Ce serait possible si lui y trouvait son compte. On avait discuté avec Karim Djaziri l’année dernière. Entre temps, il y a eu un certain nombre de changements au Real Madrid. Il a un statut qui est immense. En plus, c’est l’un des tous meilleurs joueurs français évidemment. Donc ça n’est pas possible à l’instant T. Mais si demain ou après-demain il y a une possibilité de faire revenir Karim...Juninho l’a dit et en général, quand Juninho dit des choses, il ne le dit pas à tort et à travers ». Affaire à suivre...