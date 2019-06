Déjà suivi par le LOSC, qui a formulé une offre de 10 M€ pour l’acquérir (refusée par Angers), Jeff Reine-Adélaïde intéresse également des formations étrangères, lui qui sort d’une saison aboutie à l’Angers SCO (35 apparitions en Ligue 1, 3 buts).

Comme l’indique Tuttosport, l’AC Milan se penche sur le profil du jeune français de 21 ans, notamment passé par Arsenal (entre 2016 et 2018). Les Rossoneri ont déjà supervisé à plusieurs reprises Reine-Adélaïde, et continueront de l’observer de près lors de l’Euro U21 en en Italie et à Saint-Marin. Pour s’attacher ses services, ils devront débourser au moins 20 M€, car Angers ne veut pas lâcher pour un montant moindre son milieu de terrain, sous contrat jusqu’en 2022 en Anjou.

