Brillamment qualifié pour la première compétition internationale de son histoire, Madagascar disputera la CAN 2019 au Cameroun, en juin prochain. Une sélection 100e au classement FIFA qui regarde autour d’elle pour se reconstruire. Alors que cinq joueurs de l’Ile de la Réunion voisine avaient été récemment sélectionnés - la filiation par un ancêtre malgache avait été l’argument avancé pour faciliter leur naturalisation et ainsi leur permettre de porter le maillot de l’équipe nationale - les Baréa n’ont pas fini de recruter. Ils viennent de s’attacher les services du défenseur de l’Olympique Lyonnais Jérémy Morel.

Interrogé par Goal sur d’éventuels renforts pour Madagascar en vue de la CAN 2019, le coach Nicolas Dupuis avait confié vouloir "boucler très vite le dossier d’un défenseur polyvalent et expérimenté". Le sélectionneur de Madagascar a depuis enregistré l’arrivée du défenseur de l’Olympique Lyonnais Jérémy Morel (34 ans), Réunionnais dont le père est né à Madagascar. Le média annonce également que des discussions sont en cours entre le staff de Madagascar et deux autres joueurs. Il s’agit de l’attaquant de Strasbourg Ludovic Ajorque (24 ans) et du gardien de but du SCO Angers Zacharie Boucher (26 ans).