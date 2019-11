Ce dimanche, Téléfoot diffuse un entretien de José Mourinho, qui, libre depuis son éviction de Manchester United, se tient prêt à rebondir dans un club ambitieux. Le coach portugais s’est notamment exprimé au sujet de Kylian Mbappé, l’attaquant du Paris SG et de l’équipe de France. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le Special One l’adore.

« Les qualités de Mbappé sont absolument incroyables. Le style de jeu, ce qu’il faire dans un match de football, c’est vraiment spécial. Et il faut avoir des qualités vraiment spéciales et uniques. Quand tu regardes la spécificité de ses qualités, il est vraiment différent », a-t-il lancé. Le phénomène appréciera.