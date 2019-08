L’affinité entre José Mourinho et Luis Campos s’est dévoilée lorsqu’ils étaient tous deux au Real Madrid, lors de la saison 2013. Aujourd’hui, le premier est consultant pour Sky Sports tandis que le second est conseiller sportif du président de Lille Gérard Lopez. Dans une interview parue dans l’Equipe, l’ex-entraîneur de Manchester United s’est confié sur le travail de celui qui était recruteur pour les Merengues.

« C’est un grand professionnel qui arrive à maturité. Sa formation est très complète. Il a été entraîneur, notamment. Il a accumulé de l’expérience à tous les niveaux. Il profite de ce capital. Il est très intelligent et, aussi, disponible vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Il vit, mange, pense football. Il fait la connexion avec le club, l’entraîneur et les objectifs économiques du LOSC. Une équipe, ce n’est pas une accumulation de joueurs. C’est un puzzle qu’il faut constituer. Il a trouvé cette fonction qu’il aime beaucoup. Il ne veut pas redevenir entraîneur. Il veut être le meilleur directeur sportif possible. Il accomplit son rêve dans le sens où il exerce son métier comme il a toujours espéré le faire », a expliqué le Portugais.

