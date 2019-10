Tenu en échec par Manchester United à Old Trafford hier après-midi (1-1, 9e journée de Premier Legaue), Liverpool a calé après huit victoires consécutives en championnat. Mais hier, l’entraîneur des Reds, Jürgen Klopp, n’a pas apprécié la façon dont les Red Devils ont disputé ce choc. Des critiques auxquelles a répondu José Mourinho qui commentait le match pour Skysports.

« Il (Klopp) n’a pas aimé le menu. Il aime la viande et a eu du poisson, donc il n’était pas heureux. Liverpool est bien évidemment plus fort quand il joue face à une équipe qui lui laisse de la place dans ses transitions et pour placer ses contre-attaques. Manchester United a joué avec un style différent à cause de ses limites. Ils ont essayé d’être très solides derrière. Donc Liverpool n’a pas aimé le menu proposé », a-t-il déclaré.