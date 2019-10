Consultant sur Skysports, José Mourinho se régale à l’heure de commenter les performances de certains entraîneurs. Et hier, le Special One est revenu sur le cas du coach de MU, Ole Gunnar Solskjaer. Treizième du classement de Premier League après leur match nul face à Liverpool (1-1), les Red Devils ne dégagent pas vraiment une impression de puissance depuis de nombreux mois.

Mais malgré les critiques incessantes sur le niveau de jeu de son équipe, Solskjaer reste en place. Et pour Mourinho, le Norvégien a un job en or du coté d’Old Trafford en dépit de ses mauvais résultats. « Je vais essayer de trouver un job comme Ole qui parle toujours de futur et qui est protégé du présent. Je pense que c’est une excellente situation (pour Solskjaer). Il a un contrat de trois ans et ça ne parle que de futur et de jeunes joueurs. C’est un travail fantastique à faire dans un club aussi grand que Manchester United », a-t-il déclaré, non sans ironie.