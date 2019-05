Alors que des négociations sont actuellement en cours entre les dirigeants du Barça et l’agent de Juan Mata, son père Juan Senior, Sport indique que le club catalan est la priorité du meneur de jeu de Manchester United, dont le contrat expire en juin chez les Mancuniens.

Mata a même refusé une prolongation de la part de la direction mancunienne, et il ne lui reste plus qu’à se mettre d’accord avec la direction des Blaugranas sur la durée du contrat. Pour l’instant, la tendance est à un bail de deux ans, plus une année supplémentaire en option.