Sur le flanc depuis plusieurs mois, en raison de problèmes à une voûte plantaire, Julian Draxler (26 ans) pourrait faire son retour à la compétition en fin de semaine avec le Paris SG contre Dijon (12e journée de Ligue 1). Et l’Allemand, titulaire lors des deux premières journées de championnat, espère bien pouvoir enchaîner.

Selon Le Parisien, l’ancien de Schalke 04 souhaite prolonger son bail avec le club de la capitale. « Il est toujours heureux à Paris, il n’y a rien de plus à dire », a-t-on confié dans son entourage. Parfaitement adapté à la ville et à la vie parisienne, le natif de Gladbeck, « enthousiaste » et « hyper positif », sait ce qu’il veut. Qu’en dira sa direction ?