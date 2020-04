La disparition de Pape Diouf a touché les acteurs du football français et les fans. Julien Fournier, directeur sportif de l’OGC Nice, et ancien bras droit du Franco-Sénégalais à l’OM (2005-2009) était très proche de lui. L’ancien secrétaire général du club phocéen est très touché par la disparition de son « baobab » et a tenu à lui rendre hommage, utilisant des paroles très élogieuses pour encenser le président qu’il était.

« Avec (Marcel) Leclerc et (Bernard) Tapie, il fait partie des trois plus grands présidents du club. Ses successeurs ne lui sont jamais arrivés à la cheville, c’est encore valable aujourd’hui. Il fallait voir la popularité incroyable qu’il avait quand tu marchais à ses côtés. On ne voyait que lui dans la rue. Les témoignages du PSG et de l’OL sont beaucoup plus poignants que l’OM qui n’est pas à la hauteur encore une fois », a-t-il lancé dans les colonnes de Nice-Matin. Des compliments et un tacle à l’Olympique de Marseille.