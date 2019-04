Jürgen Klopp et Thomas Tuchel ont au moins un point commun : ils ont tous les deux entraîner le Borussia Dortmund. L’actuel technicien de Liverpool a en effet dirigé le BvB de 2008 à 2015 alors que celui du Paris Saint-Germain a ensuite pris sa place jusqu’en 2017. Les deux hommes se connaissent donc bien, eux qui se sont retrouvés à deux reprises cette saison en Ligue des Champions, et Klopp n’a pas hésité à faire l’éloge de son compatriote ce dimanche dans une interview accordée au Canal Football Club.

« C’est un entraîneur fantastique, on peut vraiment constater son influence. Beaucoup de choses ont changé, le style de jeu, les tactiques utilisées. Je connais beaucoup de personnes qui ont travaillé avec lui et le respectent énormément. On ne peut pas viser la Ligue des Champions uniquement en dépensant de l’argent, ça ne marche pas. Il faut une bonne organisation, tous les autres clubs ne sont pas aveugles, nous faisons également bien notre travail, donc il faut disposer des bons outils au bon moment. Et Thomas les dispose bien évidemment », a lâché Jürgen Klopp.