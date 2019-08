C’est un dossier qui passionne au-delà des Alpes. Paulo Dybala (25 ans) serait en instance de départ de la Juventus. La Vieille Dame aimerait inclure l’Argentin dans un échange avec Manchester United pour Romelu Lukaku. De retour à Turin, jeudi, l’attaquant ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait.

Et selon les informations du Daily Mail, l’ancien joueur de Palerme aurait demandé son avis à Cristiano Ronaldo quant à un transfert chez les Red Devils. Via WhatsApp, le Portugais aurait conseillé à son coéquipier de rejoindre Old Trafford pour « devenir un champion. » Selon le média anglais, l’approbation du quintuple Ballon d’Or dissiperait les doutes de Dybala et celui-ci serait désormais prêt à rejoindre Manchester.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10