Après cinq saisons passées sur le banc de la Juventus, Massimiliano Allegri a décidé de prendre un peu de recul l’année dernière. Mais le quintuple vainqueur de la Serie A avec la Vieille Dame n’en reste pas moins un observateur avisé de son ancienne équipe et de Cristiano Ronaldo qu’il considère comme l’un des plus grands.

« Sa force est au niveau mental, il est le plus grand. Il a 35 ans et a remporté le titre de champion, le Ballon d’Or, un Euro et la Juve continue à lui donner d’importants objectifs qui font la différence. Pour rester tant d’années à ce niveau, la technique est fondamentale, mais ce qui fait la différence, c’est le professionnalisme, juge le coach italien dans les colonnes du Corriere dello Sport. Maintenant, dans le football, comme dans la vie, il y a ceux qui font trois minutes et cela ressemble à un phénomène, et le prix augmente sans raison. Puis une semaine passe et ils disparaissent. Les jeunes doivent être protégés. Est-il préférable de coacher un Ronaldo ou un jeune homme talentueux aujourd’hui ? Le premier est beaucoup mieux... »

