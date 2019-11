Cet été, la Juventus a entamé une révolution. Après cinq saisons avec Massimiliano Allegri, Maurizio Sarri est devenu le nouvel entraîneur de la Vieille Dame pour donner un nouvel élan au club piémontais. Et le début de saison est réussi. En effet, la Juve caracole en tête de la Serie A avec 29 points, dont 1 d’avance sur l’Inter. En Ligue des Champions, le parcours est satisfaisant alors que les Bianconeri n’avaient pas hérité d’un groupe facile (3 pts d’avance sur l’Atlético de Madrid).

Et les résultats des champions d’Italie font la Une de la Gazzetta dello Sport qui se penche sur les temps de passage de l’ancien coach de Chelsea ou encore de Naples. Et Sarri est même en avance par rapport à Massimiliano Allegri ou Antonio Conte. À ce stade de la saison, la Juve de Sarri est déjà qualifiée pour les 8es de finale de la C1 et possède plus de points en championnat que lors des premières saisons de ses prédécesseurs.