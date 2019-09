L’autre choc de cette 1ère journée de Ligue des champions opposait l’Atlético de Madrid à la Juventus au Wanda Metroplitano. Dans un match spectaculaire, les deux formations se sont quittées sur un match nul (2-2). Mais ce résultat ne satisfait pas Maurizio Sarri. L’entraîneur de la Vieille Dame a estimé que son équipe aurait pu remporter la rencontre.

« Je crois que les choses vont dans le bon sens. D’un côté, il y a des choses positives, mais aussi des choses embêtantes. Je peux accepter le premier but parce que l’adversaire a de bons joueurs de tête, mais le second est plus difficile à digérer parce que le ballon allait lentement, a expliqué le coach italien en conférence de presse. L’équipe a fait un bon match, sérieux, il y a des choses positives mais c’est un peu rageant. On avait le sentiment que le match était sous notre contrôle et qu’on pouvait plier les choses. »

