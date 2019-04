Après un match nul spectaculaire aux Pays-Bas (1-1), l’Ajax Amsterdam et la Juventus se retrouvent à l’Allianz Stadium pour le compte des quarts de finale retour de la Ligue des Champions. A domicile, les Bianconeri s’articulent dans un 4-3-3 avec Wojciech Szczesny dans les buts. De Sciglio, Leonardo Bonucci, Daniele Rugani et Alex Sandro forment la ligne défensive. Miralem Pjanic est aligné en sentinelle tandis que Balise Matuidi et Emre Can l’accompagnent au cœur du jeu. Enfin, Federico Bernardeschi, Paulo Dybala et Cristiano Ronaldo constituent l’attaque turinoise.

De son côté, l’Ajax Amsterdam propose un 4-3-3 traditionnel avec André Onana dans les cages. Noussair Mazraoui et Daley Blind occupent les couloirs alors que Joël Veltman et Matthijs de Ligt sont dans l’axe de la défense. Le double pivot est composé de Lasse Schöne et Frenkie de Jong tandis que Donny van de Beek évolue plus haut dans un rôle qui lui sied bien. Seul en pointe de l’attaque, Dusan Tadic est épaulé par Hakim Ziyech et David Neres.

Les compositions :

Juventus : Szczesny - De Sciglio, Bonucci, Rugani, Alex Sandro - Pjanic, Can, Matuidi - Bernardeschi, Dybala, Ronaldo

Ajax Amsterdam : Onana - Mazraoui, de Ligt, Veltman, Blind - Schöne, de Jong, van de Beek - Ziyech, Tadic, Neres