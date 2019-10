En froid avec la Juventus et Maurizio Sarri, Emre Can a mal vécu le fait d’être relégué sur le banc des remplaçants et d’être écarté de la liste des joueurs qualifiés pour la Ligue des Champions. Pourtant, le milieu de terrain a été convoqué en sélection nationale. L’occasion pour lui de faire le point sur sa situation.

« En ce moment, je ne suis pas heureux parce que je ne joue pas autant que la saison dernière quand j’étais impliqué dans les matches importants et que j’avais un bon rendement. Je n’ai pas eu d’opportunité cette saison. Mais je pense que, quand je vais rentrer dans mon club, j’aurai des chances de jouer. Je suis reconnaissant envers Joachim Löw parce qu’il m’a appelé en sélection alors que je n’ai pas un rôle important à la Juventus », a-t-il déclaré à l’issue du match Allemagne-Argentine.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10