Choc dans le groupe D de la Ligue des champions, où la Juventus, leader invaincue déjà qualifiée, reçoit l’Atletico de Madrid, son dauphin, trois points derrière, pour le compte de la 4e journée de la phase de poules. À l’aller, menés 0-2 jusqu’à la 70e au Wanda Metropolitano, les Colchoneros étaient parvenus à arracher le nul dans les derniers instants (2-2).

Pour ce choc, Maurizio Sarri s’appuie sur un 4-3-3, avec Danilo plutôt que Cuadrado sur la droite de la défense, Rodrigo Bentancur au milieu, avec Pjanic et Matuidi, et un trio offensif dans lequel on retrouve Ramsey, Ronaldo et Dybala, préféré à Higuain. En face, Diego Simeone choisit de démarrer avec un traditionnel 4-4-2, dans lequel le duo d’attaque Morata-Vitolo sera à surveiller.

Les compositions d’équipes :

Juventus : Szczesny - Danilo, Bonucci, de Ligt, De Sciglio - Bentancur, Pjanic, Matuidi - Dybala, Ramsey, Ronaldo

Atlético de Madrid : Oblak - Trippier, Felipe, Hermoso, Lodi - Koke, Herrera, Thomas, Saul - Morata, Vitolo