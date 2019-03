Après avoir joué les 26 premières rencontres de Serie A avec la Juventus de Turin, Cristiano Ronaldo est de nouveau laissé au repos ce week-end par son entraîneur Massimiliano Allegri, une semaine après avoir déjà manqué le match contre l’Udinese (4-1).

Le Portugais n’accompagnera donc pas ses coéquipiers pour leur déplacement sur la pelouse du Genoa (demain à 12h30), suite à sa performance monstrueuse cette semaine en Ligue des champions (triplé contre l’Atlético de Madrid lors de la victoire 3-0). « Ronaldo a disputé de nombreux matches cette année et je l’ai laissé à la maison, a indiqué Allegri en conférence de presse. De plus, il aura deux rencontres avec son équipe nationale (contre l’Ukraine et la Serbie en éliminatoires de l’Euro 2020, ndlr). C’était trop risqué de le laisser jouer. »

Allegri : Right now the balance in the squad is good. We did something special on Tuesday and the team spirit is positive. #GenoaJuve #ForzaJuve pic.twitter.com/4ZerEfsRsa

— JuventusFC (@juventusfcen) 16 mars 2019