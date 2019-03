« Après avoir été contraint de sortir à la 30e minute de la première mi-temps du match opposant le Portugal et la Serbie, comptant pour les qualifications de Euro 2020, Cristiano Ronaldo a été soumis au Portugal à des examens montrant une blessure mineure apparente au muscle fléchisseur de la cuisse droite. L’évolution de la blessure sera surveillée et fera l’objet de nouveaux examens pour définir la reprise de l’activité sportive », communiquait la Juventus au sujet de sa star il y a trois jours.

Une blessure qui inquiète à quelques jours du match contre l’Ajax Amsterdam en Ligue des Champions. En effet, sorti sur blessure lors du match entre le Portugal et la Serbie (1-1), Cristiano Ronaldo souffre de la cuisse droite. Et selon le Corriere Dello Sport, le Portugais se soignerait actuellement à la clinique de médecine régénératrice de Barcelone afin de récupérer le plus rapidement possible. Reste à savoir si Cristiano Ronaldo sera disponible pour le match de Serie A ce week-end contre Empoli (samedi, 18h).