Arrivé cet été à la Juventus en provenance du Real Madrid, Cristiano Ronaldo n’a pas encore connu la défaite en Serie A avec son club. Mieux, le Portugais n’a pas loupé une seule seconde sur les 17 journées de championnat déjà jouées. C’est donc pour le reposer que son coach, Massimiliano Allegri, a décidé de le mettre sur le banc demain, pour le déplacement à Bergame contre l’Atalanta (15h, à suivre en direct sur notre site).

« Demain, Ronaldo sera sur le banc, on regardera le match ensemble. Je suis très content de ce qu’il accomplit, comme tout le monde. D’ailleurs, j’ai lu quelques statistiques et j’ai remarqué qu’il a réalisé le meilleur début de saison de sa carrière au niveau des buts et des chiffres », a confié le technicien transalpin au micro de Sky Italia. Allegri souhaite avoir sa star au top de sa forme pour la phase à élimination directe de la Ligue des Champions. « Il faut qu’il soit au top quand on rejouera en C1. Il devra être encore plus décisif, comme durant les années précédentes. Ce sera important de l’avoir en bonne condition. »