Sous le maillot de la Juventus depuis juillet 2017, Douglas Costa (28 ans) démarre une troisième saison avec le champion d’Italie. Cette année, il sera entraîné par Maurizio Sarri, le nouveau coach turinois depuis juin dernier. Et l’ailier droit, qui veut prouver sa valeur après les blessures de la saison passée, n’est pas indifférent à la méthode de l’Italien comme il le confie dans les colonnes de Tuttosport.

« Je suis un joueur très offensif et le jeu de Sarri est parfait pour moi. Sa façon de jouer et une motivation supplémentaire pour tous nos attaquants, Ronaldo, Higuain et Dybala. Pouvoir rester plus près des buts nous aide afin de s’améliorer », a expliqué l’international brésilien (31 sélections). Pour rappel, il est sous contrat jusqu’en juin 2022 avec la Vieille Dame.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10