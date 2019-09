« C’est extrêmement choquant pour moi. La conversation n’a duré qu’une minute, je n’ai eu aucune explication. Cela me met très en colère. Je tirerai mes conclusions et je parlerai avec le club après mon retour. Le club m’a dit et promis autre chose la semaine dernière. Paris était là aussi, mais j’ai décidé de rester avec la Juve. La condition était que je joue la Ligue des Champions ». Tels étaient les propos d’un Emre Can déçu ce matin, après ne pas avoir été inscrit par la Juventus pour disputer la Ligue des Champions.

Sur les réseaux sociaux, l’Allemand a cependant tenu à apaiser les choses : « je serai toujours reconnaissant envers la Juventus et la façon dont ils m’ont soutenu depuis que je suis au club, surtout durant mes problèmes de santé. Par respect pour le club et mes coéquipiers, dont le succès a toujours été ma première priorité, je ne dirai plus rien et je continuerai de me battre sur le terrain ».

I will always be grateful to Juventus Turin and how they supported and stood by me since I am part of the club, particularly during my time of illness. — Emre Can (@emrecan_) September 4, 2019

