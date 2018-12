Toujours invaincue en Serie A après 14 journées (13 victoires, 1 nul), la Juventus fait son petit bonhomme de chemin en tête du championnat d’Italie, avec actuellement huit points d’avance sur son dauphin le Napoli, et onze sur l’Inter. Une équipe milanaise que le champion d’Italie accueille justement ce soir en ouverture de la 15e levée. La Vieille Dame a donc pour objectif de conserver son invincibilité et mettre son adversaire du soir au maximum à 14 longueurs. Côté milanais, les Nerazzurri restent sur trois matches sans victoire à l’extérieur toutes compétitions confondues mais espèrent bien renouer avec la victoire et prendre provisoirement la seconde place.

Pour ce choc, les deux entraîneurs ont chacun sorti la grosse équipe. Dans les rangs turinois, Massimiliano Allegri s’appuie sur un 4-3-3 avec comme seul changement Pjanic titulaire plutôt que Cuadrado, qui avait débuté la rencontre face à la Fiorentina le week-end dernier (3-0). Le reste ne change pas avec le trio Dybala-Mandzukic-Ronaldo en attaque, ou encore le Français Matuidi dans l’entrejeu. En face, Luciano Spalletti opte pour le même schéma tactique. Après le nul contre l’AS Roma (2-2), le technicien italien a changé quatre joueurs : Vrsaljko et Miranda sont finalement présents en défense, Gagliardini retrouve une place de titulaire dans l’entrejeu à la place de Valero, tandis que Politano est préféré à Keita Baldé sur le côté droit.

Les compositions officielles

Juventus : Szczesny - Cancelo, Bonucci, Chiellini, De Sciglio - Bentancur, Pjanic, Matuidi - Dybala, Mandzukic, Cristiano Ronaldo

Inter : Handanovic - Vrsaljko, Miranda, Skriniar, Asamoah - Gagliardini, Brozovic, Joao Mario - Politano, Icardi, Perisic