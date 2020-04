Défenseur central dans les années 1990 et 2000, Paolo Montero a porté le maillot de la Juventus de 1996 à 2005. Chez les Bianconeri, l’Uruguayen a donc côtoyé des grands noms du football comme Zinedine Zidane, arrivé la même année à Turin mais reparti en 2001. Interrogé par Sky Italia, la légende de la Vieille Dame, actuellement coach de Sambenedettese en Serie C, est donc revenu sur ses expériences en tant que joueur et en a donc profité pour faire l’éloge du milieu de terrain français, aujourd’hui entraîneur du Real Madrid.

« Une relation particulière avec Zidane ? Lui et Del Piero étaient les deux types qui résolvaient nos matches. Zizou était l’un des hommes les plus simples et les plus humbles que nous n’ayons jamais vus, un homme extraordinaire. Dans le vestiaire, on ne l’entendait pas, c’était bonjour et bonsoir. Les premiers mois, on disait qu’en janvier, il pouvait partir, il a eu beaucoup de mal à cause de sa timidité. Je n’ai pas eu de nouvelles de lui depuis un certain temps. Le meilleur joueur avec qui j’ai joué ? J’ai connu l’une des meilleures décennies du football italien : Zidane, Del Piero, Ferrara, Peruzzi, Deschamps. À mon époque, il y avait des joueurs de classe mondiale », a lâché Montero. Des mots qui devraient forcément faire plaisir au champion du Monde 1998.