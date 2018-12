Depuis son arrivée à la Juventus cet été, Cristiano Ronaldo ne cesse d’être décisif. Déjà auteur de 10 buts et 6 passes désicives en 15 matches de Serie A, l’international portugais a remis ça ce samedi face au Torino. Le joueur de 33 ans a en effet offert la victoire à la Vieille Dame sur penalty (1-0), marquant donc son onzième but de la saison, le 5000e du club turinois en Serie A ! Après la rencontre, CR7 est revenu sur la rencontre.

« Je suis très heureux, mais le plus important était d’aider l’équipe. Le penalty ? J’ai frappé très fort et le gardien a touché le ballon, mais c’est quand même passé et c’est la seule chose qui compte. (...) C’était une course compliquée car le terrain n’était pas dans les meilleures conditions mais à la fin, nous avons réussi à ramener les trois points à la maison et nous méritions de gagner », a déclaré l’ancien joueur du Real Madrid dans des propos relayés sur le site du club.