Confirmer la suprématie nationale lors de ce 146e derby de Turin en Serie A. Telle était la mission de la Juventus sur la pelouse du Torino ce soir. Les hommes de Massimiliano Allegri voulaient continuer leur bonne série lors du « Derby della More », eux qui n’avaient plus perdu contre leur voisin depuis le 26 avril 2015 et une défaite 2-1 sur la pelouse du Toro. En plus, la Juve voulait aller chercher une quinzième victoire en seize matches de championnat cette saison. En face, le Torino s’avançait comme 6e du championnat, à seulement quatre points de l’AC Milan, 4e du championnat, mais avec un petit point d’avance sur quatre équipes (Atalanta, Rome, Sassuolo et Parme). Pour ce rendez-vous capital, Walter Mazzarri alignait ses hommes en 3-5-2 avec deux anciens de Ligue 1 en charnière centrale (N’Koulou et Djidji) associés à Izzo, Soualiho Meite dans le coeur du jeu et une attaque composée du duo Zaza-Belotti. Salvatore Sirigu était chargé de garder les cages du Torino. En face, la Juve s’avançait avec une équipe classique, puisque Cristiano Ronaldo était aligné devant aux côtés de Paulo Dybala et Mario Mandzukic. Blaise Matuidi était évidemment titulaire au milieu de terrain avec Emre Can et Miralem Pjanic. Seul véritable changement, Mattia Perin était aligné dans les buts à la place de Szczesny. Le début de match était une vraie bagarre du milieu de terrain, où les deux équipes tentaient de prendre le dessus sur l’autre.

Après avoir obtenu lui-même un coup-franc au coin de la surface de réparation du Toro, Cristiano Ronaldo armait une frappe qu’il dévissait totalement et qui terminait sa course... en touche (6e). Dans la foulée, sur une contre-attaque, Aina tentait sa chance mais était contré (7e). Touché dans un duel aérien avec Emre Can, Salvatore Sirigu restait plusieurs minutes au sol, soigné (11e). Malgré cette blessure, l’ancien portier du PSG brillait quelques minutes plus tard. Après une balle lobée de Matuidi, Ronaldo armait une reprise de volée instantanée que Sirigu réussissait à sortir en corner (15e). Sur le corner suivant, Dybala trouvait Emre Can, mais la frappe de l’Allemand terminait hors du cadre (16e). Après plusieurs minutes à tenter de conserver sa place sur le terrain, Salvatore Sirigu cédait sa place, dans l’incapacité de continuer. L’Uruguayen Ichazo le remplaçait (20e). La première demi-heure était marquée par beaucoup de déchet technique et très peu d’occasions franches, avant que le Torino ne se montre enfin. Sur un coup franc de Baselli, Belotti remettait en retrait pour le Izzo mais Perin était vigilant (32e). Dans la foulée, Simone Zaza armait une frappe de loin que captait le portier de la Juventus (35e). Après avoir laissé passer l’orage, Chiellini coupait un corner de Pjanic d’une talonnade acrobatique mais Ichazo veillait au grain (43e). Finalement, l’arbitre sifflait la mi-temps après 45 minutes bien tristes.

Cristiano Ronaldo déjà dans l’histoire de la Juventus

Au retour des vestiaires, les deux équipes repartaient sur le même rythme, avec une nouvelle bataille au milieu de terrain. Belotti tentait par deux fois d’amener le danger dans le camp adverse, mais les joueurs de la Juventus faisaient à chaque fois faute sur l’international italien (47e, 50e). Et sur le deuxième coup-franc, Ansaldi trouvait Izzo dans la surface mais le défenseur du Torino ne cadrait pas sa tête (51e). Dans la foulée, Andrea Belotti armait une lourde frappe lointaine qui passait juste au-dessus du but de Perin (52e). Les locaux continuaient d’exercer leur emprise sur la seconde période et Belotti butait sur Perin après un accrochage entre Zaza et Sandro dans la surface, non sanctionnée d’un penalty (53e). Et après les nombreuses occasions du Torino, Blaise Matuidi s’offrait une énorme occasion après un bon centre venu de la gauche, mais le Français ne parvenait pas à devancer Ichazo, bien sorti (55e). Dans la foulée, après un long ballon dans la surface, Mandzukic remettait en retrait pour Dybala mais la volée de l’Argentin était contrée par Baselli (57e). Et finalement, sur une énorme erreur de Zaza, la Juventus obtenait un penalty. L’attaquant italien tentait une passe en retrait beaucoup trop courte et Mandzukic devançait Ichazo, qui le fauchait. Le Croate obtenait donc un penalty que transformait Cristiano Ronaldo, malgré la tentative d’intervention d’Ichazo (0-1, 70e). Le Portugais était ensuite averti pour avoir chambré le portier adverse. A noter que ce but de CR7 était le 5000e de l’histoire de la Juventus en Serie A.

Visiblement, cette ouverture du score avait fait beaucoup de bien à la Juventus. Sur un coup-franc frappé par Pjanic, Ronaldo déviait de la tête et Mandzukic coupait au second poteau de l’intérieur du gauche. Seulement, le Portugais était signalé en position de hors-jeu lors de sa déviation, annulant ainsi la réalisation du Croate (73e). Walter Mazzari faisait entrer Parigini à la place Ansaldi pour tenter d’apporter le danger dans le camp de la Juventus (76e). Ces deux actions coupaient les jambes du Torino, incapable de revenir mettre la pression sur le but de Perin. Mazzari tentait un dernier coup et Aina cédait sa place à Berenguer (84e). Mais le Toro n’y arrivait plus et la Juventus faisait tourner le ballon et Ronaldo manquait une énorme occasion, bien contré par N’Koulou après une superbe action de la Juve (90e). La fin de rencontre était très hachée et les locaux faisaient de nombreuses fautes. Finalement, les coéquipiers de Cristiano Ronaldo s’imposaient grâce à un penalty du Portugais. Avec cette victoire, la Juventus conserve son avance en tête du championnat avec 11 points d’avance sur Naples. De son côté, le Torino marque le pas et reste 6e, à la portée de ses poursuivants.