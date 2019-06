Le Real Madrid va sensiblement se renforcer cet été. Outre la future arrivée d’Eden Hazard, la Casa Blanca planche sur les dossiers Paul Pogba (Manchester United) et Christian Eriksen (Tottenham) pour son entrejeu. Si le premier recueille les suffrages de Zinedine Zidane, le second suscite plus un certain scepticisme chez le technicien français.

Une nouvelle piste aurait émergé ces dernières heures du côté des Merengues : celle menant à Miralem Pjanic (29 ans). Le milieu de la Juventus qui n’écarte pas la possibilité d’un départ cet été, resterait une solution privilégiée par les dirigeants madrilènes explique ainsi AS ce samedi. Mais le champion d’Italie se montre gourmand dans cette affaire, et attendrait pas moins de 80 millions d’euros pour laisser filer son international bosnien...