Après une excellente saison 2018-2019 sous les couleurs de l’Ajax Amsterdam où il s’est révélé aux yeux de l’Europe en Ligue des Champions, Matthijs de Ligt (20 ans) a animé le dernier mercato estival. Désiré par de nombreux cadors européens, dont le PSG ou encore le FC Barcelone, le défenseur central néerlandais a finalement rejoint la Juventus en échange d’un chèque de 85 millions d’euros. Le Batave a d’ailleurs très vite été plongé dans la cour des grands suite à la grave blessure de Giorgio Chiellini (35 ans), le 30 août. Une chose qui n’a pas facilité l’adaptation du numéro 4 de la Vieille Dame à en croire Leonardo Bonucci.

« Il a déjà une expérience, un charisme, un leadership, des qualités physiques et techniques au-dessus de ce qu’on peut attendre d’un joueur de son âge. Il est arrivé avec pas mal de pression, à cause du montant de son transfert, de son salaire, et tout le monde s’attendait au match parfait d’entrée de jeu. Mais il faut du temps. Il a eu la "malchance" d’être tout de suite jeté dans le grand bain, à cause de la blessure de Girogio (Chiellini), et il n’a pas pu prendre la mesure de son nouveau club à son rythme. Il a fallu qu’il joue d’emblée, alors qu’il n’était pas encore au top. Mais il a tout ce qu’il faut, et il va devenir un des meilleurs au monde dans les prochaines années », a estimé le joueur de 32 ans dans un entretien accordé à L’Equipe. Matthijs de Ligt, sous contrat jusqu’en juin 2024 avec la Juve, a disputé un total de 25 rencontres cette saison et a inscrit 2 buts en Serie A.