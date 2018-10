Avec l’arrivée de Cristiano Ronaldo cet été, la Juventus a changé de dimension. Si tous les regards sont désormais braqués vers la Vieille Dame en Serie A et en Ligue des champions, cette pression n’influe pas sur les joueurs turinois au quotidien. Dans une interview accordée au Corriere dello Sport, Leonardo Bonucci révèle d’ailleurs que CR7 s’est intégré en toute discrétion au sein du vestiaire et qu’il reste un exemple pour ses partenaires.

« C’est un garçon très humble et très serviable, il motive tout le monde. Lorsque vous voyez un champion s’entraîner avec une telle intensité, avec un tel désir, avec la même constance à trente-trois ans, après avoir remporté cinq Ballons d’Or, vous ne pouvez qu’admirer et vous en inspirer. En termes de constance, de professionnalisme sur et en dehors du terrain, Ronaldo peut vous apprendre beaucoup de choses, » a ainsi expliqué Bonucci. Depuis son arrivée en Serie A, l’international portugais a inscrit quatre réalisations en huit matchs joués.