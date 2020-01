Paulo Dybala (26 ans) est l’un des hommes forts de Maurizio Sarri depuis l’arrivée du technicien italien en provenance de Chelsea l’été dernier. L’international argentin a inscrit 11 buts et délivré 10 passes décisives en 26 matches toutes compétitions confondues cette saison, lui qui était pourtant annoncé sur le départ lors du dernier mercato estival, alors que Manchester United ou encore Tottenham étaient attentifs à sa situation avec la Vieille Dame. L’ancien attaquant de Palerme a d’ailleurs confirmé cette hypothèse dans une interview accordée au Guardian, avant d’évoquer son avenir avec l’actuel leader de Serie A.

« J’étais proche de partir. C’était une option à laquelle réfléchissait le club, je le savais. Jusqu’à la dernière minute, nous attendions. J’ai encore 2 ans de contrat. Ce n’est pas court, mais ce n’est pas long non plus. Nous verrons quels sont les plans de la Juventus, s’ils pensent que je dois partir lors du prochain mercato, ou s’ils veulent que je reste. C’est une décision que le club doit prendre. C’est difficile de savoir car les choses vont très vite, tout peut changer d’une seconde à l’autre. Mais je suis là, dans un club qui me traite bien. Je suis content, je me sens bien. L’arrivée de Maurizio Sarri m’a aidée. Il voulait que je reste, ce qui m’a donné de la force quand nous ne savions pas ce qu’il allait se passer. Je savais qu’il pouvait m’apprendre des choses ainsi qu’à tirer le meilleur de moi-même », a confié La Joya au quotidien britannique. Reste désormais à connaître la position de la Juve l’été prochain.