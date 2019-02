Devenu vice-président de la Juventus Turin en 2015, le Tchèque Pavel Nedved continue son histoire d’amour avec la Vieille Dame. Ancien joueur de classe et personnage influent du club où il seconde Andrea Agnelli, il a été invité à s’exprimer sur la recrue phare de l’été dernier, Cristiano Ronaldo, par le Daily Telegraph. Et pour Nedved, CR7 dépasse déjà ses attentes.

« C’est même plus que cela. Nous le connaissions en tant que joueur mais désormais nous le connaissons en tant que personne et nous avons tous été vraiment impressionnés, son caractère. C’est bien plus qu’un joueur. La manière dont je décris la Juventus lui correspond. C’est un joueur de la Juventus. Il colle parfaitement à la Juventus, il a la mentalité parfaite », explique Pavel Nedved. De jolis compliments qui raviront sûrement la star portugaise.