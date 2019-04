Leonardo Bonucci s’est enfin exprimé. A l’issue du match entre Cagliari et la Juventus (0-2), le défenseur de la Juventus avait déclenché une énorme polémique en indiquant que son coéquipier Moise Kean était en partie responsable des insultes racistes dont il a été victime. Des propos qui ont valu à l’Italien de très nombreuses critiques de la part de l’opinion publique et du monde du football. Face au scandale, l’intéressé est enfin sorti du silence sur son compte Instagram.

« Après 24 heures, je souhaite clarifier ma pensée. Hier soir (avant-hier, ndlr), j’ai pris la parole à la fin du match et je me suis exprimé de manière évidemment trop précipitée, ce qui a été mal interprété sur un sujet pour lequel les heures de débat ne seraient pas suffisantes et pour lequel nous nous battons depuis des années. Je condamne toutes les formes de racisme et de discrimination. Certaines attitudes sont toujours injustifiables et il ne peut y avoir aucun malentendu à ce sujet. » C’est dit.