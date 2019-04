Suite aux dérapages racistes d’une partie des supporters de Cagliari à l’encontre de Moise Kean et Blaise Matuidi mardi soir lors de la réception de la Juventus, le monde du football monte au créneau. Noël Le Graët, président de la Fédération Française de Football, a notamment tenu à faire publier un communiqué officiel.

« Ces insultes racistes sont inacceptables. Au nom de la FFF, des principes que défend et porte notre football, je tiens à exprimer mon soutien et mon amitié à Blaise Matuidi et Moise Kean qui ont été victimes de ces propos intolérables. Par son histoire, sa culture, son universalité, le football est le contraire du racisme, de toutes les formes de discrimination », peut-on lire. Les deux joueurs apprécieront.