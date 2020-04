S’il porte aujourd’hui le maillot du Real Madrid, Karim Benzema a également été joueur de l’Olympique Lyonnais. Après être passé par le centre de formation rhodanien, l’attaquant français a intégré le groupe pro en 2005. Et jusqu’en 2009 et son départ à Madrid, le natif de Lyon a fait le bonheur de son club de cœur. Du coup, KB9 garde toujours un œil sur l’actualité de son club formateur. Et sur OLTV, ce dernier a donné son avis sur les performances des Gones cette saison.

« Je pense que les joueurs de l’OL se mettent une bonne pression et puis derrière, ils vont penser que peut-être en faisant moins d’efforts, ils vont pouvoir gagner un match contre une équipe en bas de classement... Et ce n’est pas ça ! Il devrait avoir la même envie que contre le PSG, il y a beaucoup de jeunes, ce ne sont plus des enfants », a lâché l’international français. Avant l’arrêt de la Ligue 1 à cause de la pandémie de Covid-19, l’OL occupait la septième place.