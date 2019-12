En l’espace de quelques mois, Keylor Navas (32 ans) s’est imposé au Paris SG, à un poste souvent en proie aux débats ces dernières saisons dans la capitale. Interrogé par El Chiringuito en Espagne, le portier s’est dit heureux chez les Rouge-et-Bleu. « Je me sens bien, content. Ma famille est bien, c’est le plus important. Ici, tout le monde me traite très bien, alors je suis heureux », a-t-il glissé, revenant ensuite sur sa période au Real Madrid.

Et le Costaricain n’a pas hésité à remercier chaudement l’un de ses anciens entraîneurs, Zinedine Zidane. « Pour moi, le Real Madrid, c’est du passé. J’essaie de garder les bonnes choses. J’ai vécu de très belles expériences avec Zidane. C’est l’entraîneur avec lequel nous avons tout gagné, avec qui j’ai pris beaucoup de plaisir. Il m’a toujours beaucoup défendu. Mes parents m’ont appris à être reconnaissant. Alors je lui suis reconnaissant de la confiance qu’il a eue en moi à ce moment-là », a-t-il expliqué. Le Français appréciera.