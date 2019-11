Les plus de 80.000 supporters qui s’étaient déplacés au Santiago Bernabéu avaient à cœur de voir Kylian Mbappé sur celle qui sera peut-être, du moins selon le désir de beaucoup d’entre eux, sa future pelouse. Mais les aficionados merengues ont surtout retrouvé un visage très familier : celui de Keylor Navas. Très apprécié des supporters, même s’il a comme beaucoup connu quelques périodes de doutes du côté de la capitale espagnole, il a fait ses bagages destination Paris cet été. Et pour l’instant, ça se passe très bien pour lui, puisqu’il réalise de belles prestations avec le club entraîné par Thomas Tuchel. De nombreux observateurs indiquent qu’un portier de ce niveau était ce qu’il manquait au PSG pour enfin être performant en Europe.

Et on l’a bien vu ce soir. Après avoir reçu quelques applaudissements en provenance des travées du Bernabéu à l’annonce des équipes, il a très vite reproduit ce qu’on avait l’habitude de le voir faire dans l’arène madrilène. On peut clairement dire qu’il a été l’homme du match côté parisien. À de nombreuses reprises, il a dégoûté les joueurs madrilènes, sortant des parades de haute volée, qui ont permis à son équipe de rester dans la course et de ne pas voir son ancien club prendre le large au tableau d’affichage. On pense notamment à cette intervention décisive devant Karim Benzema dès le coup d’envoi de la deuxième période.

Zinedine Zidane a salué son match

L’ancien de Levante a encaissé ses deux premiers buts en Europe cette saison certes, mais il a surtout réalisé dix arrêts face à l’équipe de Zinedine Zidane, un record pour un gardien du PSG en Ligue des Champions depuis que les statistiques Opta existent soit depuis 2003/04. Sans surprise, il a été le meilleur joueur de ce duel européen pour la rédaction de Foot Mercato, avec un joli 8/10. Une prestation phénoménale qui a été soulignée par Thomas Tuchel en conférence de presse sans même avoir été interrogé directement à son sujet. « On a eu un gardien extraordinaire », a lancé l’Allemand lorsqu’on lui a demandé d’expliquer la réaction de son équipe, laissant clairement entendre que le Costaricien y était pour beaucoup, puisque sans lui ces buts de Kylian Mbappé et de Pablo Sarabia n’auraient pas suffi. Le directeur sportif parisien a aussi eu des mots doux pour sa trouvaille de l’été : « il a fait une prestation incroyable. Il a une sérénité et une qualité. C’est une référence pour ce groupe. Au final, vous vous dites que vous n’avez pas bien joué, mais vous avez ce gardien ».

10 - Keylor Navas a réalisé 10 arrêts face au Real Madrid ce soir, c’est le record pour un gardien de Paris en Ligue des Champions depuis qu’Opta analyse la compétition en 2003/04. Muraille. @PSG_inside pic.twitter.com/Gr6CYOdHaf — OptaJean (@OptaJean) November 26, 2019

Un constat que partageront sûrement les fans madrilènes, puisque des signes d’admiration couplés à de l’agacement émanaient régulièrement des tribunes lorsque le portier francilien détournait une tentative. Et s’il y a bien un homme qui connaît Keylor Navas, c’est Zinedine Zidane. L’entraîneur tricolore a toujours été de son côté lors de son aventure madrilène, à tel point qu’il avait refusé les arrivées de gardiens comme Kepa, car, dans sa tête, il était clair que Navas était le numéro 1. Il a donc logiquement salué la performance de son ancien protégé. « Il a fait son travail pour l’équipe rivale, ça ne me surprend pas, quand il était avec nous il faisait aussi des bons matches, il a fait 4 ou 5 bons arrêts ce soir (mardi) », a expliqué Zizou. Jamais Navas n’avait autant été mis à contribution depuis son arrivée au PSG, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a passé ce premier test avec une mention très bien.