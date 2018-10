Arrivé au Genoa cet été en provenance de Cracovia (Pologne) pour 4,5 M€, Krzysztof Piatek réalise un énorme début de saison en Italie, avec 13 buts en 8 matchs, dont un quadruplé en Coupe d’Italie. Meilleur buteur de Serie A (9 buts), l’attaquant polonais aurait très bien pu évoluer en Ligue 1, selon les informations de L’Équipe.

En effet, avant d’arriver à Gênes, le joueur des Grifoni aurait été proposé, via une agence française, à plusieurs clubs de l’Hexagone : Montpellier, Bordeaux, Reims, Strasbourg, Caen, Toulouse et Nantes. Alors qu’un transfert autour de 3 M€ était réalisable, elles n’ont pas donné suite à ce dossier. Le Genoa a lui saisi cette opportunité et réclame désormais 60 M€ pour vendre son buteur vedette.