À 27 ans et après deux ans et demi passés à l’AC Milan, Ricardo Rodriguez va plier bagage. Un temps annoncé dans le viseur de l’Olympique Lyonnais, le latéral suisse, dont le bail avec les Rossoneri s’achève en juin 2021, va quitter la Serie A. C’est tout du moins ce qu’annonce le journal Telegraaf.

Le quotidien indique que l’Helvète a choisi de rebondir au PSV. Un choix qui arrange tout le monde : Milan se débarrasse d’un gros salaire et le joueur retrouvera plus de temps de jeu en vue de l’Euro 2020. Et visiblement, les Lombards lui ont déjà trouvé un remplaçant puisque la Gazzetta dello Sport révèle que les Milanais ont offert 8 M€ (6,5 M€ fixes + 1,5 M€ de bonus) au Nacional Montevideo pour Matias Viña (22 ans).